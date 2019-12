Así se enteró Aitana Derbez que Aislinn, Vadhir y José Eduardo también son sus hermanos

View this post on Instagram

¡Se acerca el GRAN día y no puedo de los nervios y de la emoción! Este viaje familiar sin duda nos puso a prueba a todos y nos sacudió como familia. Hubo risas, lágrimas, enojo, alianzas nuevas, rompimientos, sorpresas, sustos, momentos entrañables, mucho aprendizaje y detrás de todo, muchísimo amor. Para mi, lo más valioso de este viaje fue ver a Aitana crear lazos profundos con sus tres hermanos y con Kai. Sé que esos lazos los van a unir toda la vida y como madre, me da inmensa paz saber que está rodeada de amor, que tiene a sus hermanos y que crecerá cerca de su sobrina a quien tanto ama. Gracias Dios, gracias vida, gracias gracias gracias. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼✨✨✨🙌🏼🙌🏼🙌🏼 #DeViajeConLosDerbez #juntosysinfiltro #familyfirst @deviajeconlosderbez_us @deviajeconlosderbez