Maribel Guardia da la bienvenida a diciembre con un ajustado vestido rojo

Con un sensual vestido largo, ceñido y en color rojo, la cantante recibió el último mes del año

El último mes del año llegó y la escultural Maribel Guardia compartió con sus seguidores cómo recibió diciembre.

Con un sensual vestido largo, ceñido y en color rojo, la cantante recordó a sus admiradores que es la época del año más importante:

“Bienvenido #diciembre que llene nuestras vidas de #bendiciones🙏 y que recordemos que es época de #compartir y dar #amor #dios #caridad #projimo #familia #amigos“.

Ante el sexy video, los fanáticos reaccionaron enviando mensajes de buenos deseos hacia la costarricense. Además, generó más de 13 mil reproducciones en menos de una hora de haberlo publicado, con lo que demuestra que es una de las famosas más queridas por el público.

Aunque en el video se ve muy sonriente, Maribel compartió el viernes pasado que murió alguien muy importante para ella:

“Mi fiel y adorado amigo “Pariño” se fue al cielo de lo #perros”, relató que el perrito permaneció a su lado durante 12 años y era quien se encargaba de llenarla de alegría, travesuras y bailes.

“Nunca voy a olvidar los recibimientos que tuve durante años siempre que me iba de la casa , aunque saliera tres veces el mismo día , sus saltos y movidas de colita me llenaban de amor , me acompañaba en mis largas horas de insomnio y me acompañaba a cualquier hora a la cocina y al baño“, escribió la cantante, asegurando que lo va a extrañar, pero tarde o temprano volverán a estar juntos.