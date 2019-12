Myrka Dellanos con tan solo una boina roja se roba las miradas en las calles de Nueva York 

View this post on Instagram

Every moment and every city is a special assignment from heaven. My greatest privilege is to be exactly where God has called me to be and bring love and grace to so many people that have lost hope. New York- thank you for receiving me with open arms! ❤️ • Cada momento y cada ciudad es una asignación especial divina. Lo que más deseo es estar exactamente en el lugar donde Dios quiere que esté para inspirar y regalar amor y compasión a tantas personas que han perdido la esperanza. Nueva York- Gracias por tus brazos abiertos! 🍎