Rosalía apareció con tremenda tanguita roja en Londres

La sexy cantante parece que no solo ha cautivado a su público con su música y belleza, otro que se ha rendido ante ella es también Alejandro Sanz

Foto: The Grosby Group

Rosalía, la exitosa cantante española se presentó en el Academy Brixton, también conocido como el O2 Academy. Este escenario es una de las más importantes salas de conciertos de la ciudad de Londres, y ahí estuvo la española.

Como era de esperarse su presentación fue altamente explosiva. La intérprete de “Con Altura” sigue dando de qué hablar, y no sólo por todo lo que ha logrado con su particular estilo, sino porque su belleza se ha vuelto más atrevida, cuando arriba y abajo del escenario se presume con tremendos conjuntos como reveladores bodysuits y bikinis, o tanguitas rojas, que cada vez que se encoge, al bailar, hace que sus fans no dejen de suspirar.

Pero ahora sus fans, tienen una nueva noticia con la que podrán disfrutar de más música, pero esta vez verán a su joven y sexy cantante con uno de los grandes compositores de la música hispana, Alejandro Sanz.

El cantante Alejandro Sanz ya tiene la mente puesta en otros proyectos que irá cultivando a lo largo del próximo año. Tanto es así, que el intérprete madrileño ha revelado que se sentará en uno de los famosos sillones rojos de la versión española de ‘La Voz’ en su próxima edición y, asimismo, ha expresado su deseo de colaborar con una de las estrellas más rutilantes de la escena internacional.

El astro de la música ha dado a conocer tales planes a su paso por el programa ‘El Hormiguero’, donde también ha contado que, a pesar de que todavía no hay nada confirmado, es muy probable que tarde o temprano acabe protagonizando un, a buen seguro, exitoso dueto con Rosalía, con quien ya ha mantenido alguna que otra conversación informal que ha dejado patente la buena predisposición mostrada por las dos partes.

“No hemos planeado nada, pero lo hemos hablado en alguna ocasión. A mí me encanta Rosalía, lo que hace es muy original y merece todos mis respetos. Nos hemos encontrado y hemos dicho ‘a ver si hacemos algo juntos’, pero todavía no hay nada planeado como tal“, ha asegurado el incombustible artista en su conversación con Pablo Motos, justo antes de predecir que esa colaboración se materializará “cuando ella quiera”, según reportó Showbiz.

En relación con su regreso al plató de ‘La Voz’ y al papel que jugará como mentor de nuevos artistas, Alejandro ha querido hacer un saludable ejercicio de humildad para constatar que el talento, sin trabajo y sacrificio de por medio, nunca podrá desarrollarse por completo.

“Yo no nací con un instrumento afinado, he tenido que trabajarlo durante muchos años para conseguir expresarme con él de la forma en que puedo transmitir“, ha apuntado en su entrevista a modo de primer consejo para sus futuros alumnos.