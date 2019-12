Marina de Tavira reprocha que solo la busquen por su romance con Diego Luna

View this post on Instagram

¡Buenos días! Gracias a todos nuestros amigos, colegas, familia, México, por todo el cariño y apoyo que nos mandaron la noche de ayer. Mi corazón está lleno de alegría de haber representado a México #oscars2019 . Hoy termina un bello viaje …inolvidable. Gracias @yalitzaapariciomtz por ser la mejor compañera, gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por tu cariño, por tu sabiduría, ya me quedo contigo para siempre. Gracias @alfonsocuaron por el gigantesco regalo de haberme confiado a Sofía, gracias por ser mi maestro. Gracias a todo el equipo @romacuaron compañeros de aventuras insólitas y extraordinarias @garbyrodz @nicocelismx @sandinos #EugenioCaballero @nancygarcia_garcia @fernich @jorgeaguerrero_ @elluisrosales @lynnfainchtein @ale_altamirano.g @bucuaron @dani_demesa y muchos compañeros más de este lindo viaje. Gracias a los que ayer compartieron con nosotros este día y nos apoyaron en el camino @ernesto.contreras.f @luciagaja @academiacinemx @danielamichelc @diegoluna_ @ricardogiraldom @r_penafiel y tantos más … Gracias a mi incasable equipo, no lo hubiera logrado sin su apoyo @lizzycancino @cartoo @manunavarro @pabloriveraag @posh.a.bee Thank you to my amazing team @sophielopez @kiranasrat @davestanwell @davynewkirk Tanda, Barbara you made every event an easy one. Thank you incredible @netflix @netflixfilm team . You worked so hard!!! I already miss you all! It was a beautiful ride!!! Ted, Scott, Lisa, Julie, Marla, Catherine, Katie @katiedoyle7 , kelly, Albert, Monica … all of you … my gratitude for ever. And thank you @theacademy for this overwhelming honor and for the unique present of a night we will never forget .