5 razones comunes por las que el banco Chase no aprueba darte tarjetas de crédito

Evita que te digan 'no' al pedir una tarjeta de crédito en este banco

Este banco ofrece varias tarjetas de crédito que podrían serte de mucha utilidad. Sin embargo, la institución sigue algunas reglas para definir si te entregan o te rechazan un nuevo crédito. Por eso, a continuación, te decimos cinco razones por las que no te darían una tarjeta.

1–La regla 5/24

Chase tiene esta regla de que no te aprueba una tarjeta de crédito si has abierto cinco o más cuentas de cualquier banco en los últimos 24 meses. Así que fíjate en todos los plásticos que has sacado en los últimos dos años, según se informó en Million Mile Secrets.

2–Requisito de puntaje de crédito

En general, Chase te pide tener un puntaje de crédito mínimo de 700. Si estás por debajo de eso, debes esperar a cumplir dicha meta para que te den una tarjeta de crédito.

3–Tiempo de tu historial de crédito

Si nunca antes has tenido una tarjeta de crédito o si acabas de obtener un número de seguro social, es posible que te nieguen una tarjeta, ya que Chase prefiere que tengas un historial con más tiempo.

También puedes llamarles y decirles que les puedes dar un comprobante de ingresos para que se sientan más cómodos con tu solicitud.

4–Muchas solicitudes de tarjetas de crédito en pocos meses

Cuando solicitas un crédito, el banco verifica un informe en donde dice cuántas tarjetas has solicitado. Si notan que has pedido muchas en un corto período de tiempo, Chase podría pensar que estás desesperado por pedir dinero prestado, lo cual no les daría mucha confianza.

5–Ya tienes mucho crédito con Chase

Este banco tiene un monto de dinero que está dispuesto a prestarte. Si ya estás en el límite por haber sacado varias tarjetas con ellos, entonces podrían evitar dar una nueva con una línea de crédito mayor.

En estos casos, puedes llamar a Chase y explicar por qué quieres la nueva tarjeta.

