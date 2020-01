El retorno del disco: ¿Los discos completos serán tendencia en 2019?

Muchas estrellas van a lanzar discos completos en lugar de la modalidad de lanzar sencillo tras sencillo

Los discos completos, que en su momento fueron objeto codiciado y ahora también son archivo digital, regresan con todo para este año.

Muchos famosos han sucumbido en la modalidad de lanzar sencillo por sencillo, pero hay estrellas como The Killers, Dua Lipa, Julieta Venegas, The 1975, Major Lazer o Grimes que apostarán por materiales como antaño. He aquí una muestra.

Rock

Para los melómanos del género hay amplia variedad porque The Killers aterrizará con Imploding the Mirage, Green Day con Father of All, Sepultura con Quadra y The 1975 con Notes on a Conditional Form, además de otras figuras que ya confirmaron producción, aunque no fecha, como Megadeth, Bon Jovi, Zack de la Rocha, The Cure, Travis Barker, Red Hot Chili Peppers, Ozzy Osbourne y Weezer.

Pop

Uno de los estilos más socorridos por la radio tendrá amplio poder femenino con Selena Gomez, quien estrenará Rare; Halsey promocionará Manic y Dua Lipa se hará presente con Future Nostalgia. También las ex Fifth Harmony, Ally Brooke, Lauren Jauregui y Normani, por separado, y Jessie Reyez, Alicia Keys, Alanis Morissette, Kesha, Pet Shop Boys, One Republic y Louis Tomlinson.

Rap y Hip Hop

Poderosos y rebeldes en la Unión Americana, el hip hop y el rap tendrán ansiadas entregas, como las de Azealia Banks con Fantasea II: The Second Wave; Diddy, quien retorna con No Way Out 2; y Kanye West que lanzará Turbo Grafx 16, sin dejar atrás Migos, Lil’ Wayne, Usher, GZA, Cardi B, Busta Rhymes, GZA y SZA.

En español

Tras las novedades que presentaron en el 2019 diversas estrellas como J Balvin, Maluma y Bad Bunny, quedó espacio para otros exponentes de música en el idioma más prolífico de Latinoamérica, como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, David Bisbal, Dani Martín, Daddy Yankee, Residente, Pepe Aguilar y Sasha Sokol… y también el de Christina Aguilera. Todos andan con nueva música.

Alternativo y dance

Grimes continúa trabajando en los detalles de Miss Antrophocene, Galantis ya anunció salida de Church, Major Lazer juró que este año sí estrena Music Is The Weapon, Peter Bjorn and John casi terminan Endless Dream, Tame Impala viene con The Slow Rush, Circa Waves dará a conocer Happy y Matt Berninger (The National) tendrá trabajo como solista con Serpetine Prison.

En pausa…

Varias celebridades de todos los géneros han anunciado en los últimos años que trabajan en nuevas producciones, pero no se ve salida segura inminente: Adele, Rihanna, Lady Gaga, Justin Bieber, Bruce Springsteen and The E Street Band, Mariah Carey, Janet Jackson, Luis Miguel, Sam Smith, Miguel Bosé y OV7.

El consejo de Pepe Aguilar a su hija Ángela para que las críticas le afecten lo menos posible

Los discos más esperados de 2020