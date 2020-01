El papá de Ana Barbará sintió de cerca la muerte

View this post on Instagram

COMO CONTESTAR A LAS PREGUNTAS DE UN NIÑO QUE QUIERE SABER QUE ES LO QIE ESTA PASANDO?? PUES NO HAY UNA REGLA, EL MUNDO ESTA CONFORMADO POR HUMANOS QUE TIENEN DIFERENCIAS EN SUS IDEOLOGÍAS, EN SUS DIOSES, E INTERESES, EN LA MANERA DE PENSAR Y LA FORMA DE VER LA VIDA, A VECES ESOS MISMOS HOMBRES RECIBIMOS LLAMADOS DE ATENCION DE LA MADRE MADRE NATURALEZA Y COMO NO QUERIENDO ESE MENSAJE ES UNA LECCION QUE MUCHOS NO TOMAN EN CUENTA! Y ASI DIVAGANDO EN LAS RESPUESTAS (PUES NO HAY UNA RAZON) y ES COMO UNA MAMA COMO YO CONTESTA, EN TIEMPOS DIFICILES NO HAY MAS QUE HACER QUE ABRAZARLOS Y LLENARLOS DE AMOR Y PEDIRLES QUE SE EXTIENDA A TODOS LOS HERMANOS QUE ESTAN EN UNA DIFICIL SITUACION🙏🏻Y QUE EL UNIVERSO Y EL TODO PODEROSO EN CONJUNTO NOS PROTEJA🙌🏻