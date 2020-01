¡Sorpresas para Royal Rumble! Ronda Rousey fue invitada por WWE

"Rowdy" no ha aparecido en WWE desde WrestleMania 35, cuando perdió a manos de Becky Lynch

A pocas horas del inicio de Royal Rumble, evento que abre el año para WWE, ha comenzado a surgir información sobre una posible aparición de Ronda Rousey, pues se ha confirmado que la compañía invitó a la ex campeona de la empresa a estar presente.

De acuerdo con el sitio Fightful Select, fue la misma “Rowdy” quien se comunicó con Triple H, director de operaciones, para hacerle saber que está interesada en regresar al cuadrilátero, es por ello que el directivo y luchador está planeado varias historias para ella.

Si bien, ha trascendido que Rousey no estuvo en el ensayo del sábado junto a las demás luchadores, es cierto que la ex monarca de UFC no necesariamente debe subir al ring, pues cuando debutó sólo hizo su presencia en la pasarela.

Asimismo, en el tema de las apuestas, es una de las favoritas del público para aparecer esta noche y hacer vibrar a la afición que se reunirá en el Minute Maid Park, Houston, Texas.