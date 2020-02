VIDEO: El Marro, líder huachicolero, interroga a madre de sicario abatido del CJNG

Según la víctima es el Marro quien le hace las preguntas que buscan exhibir la falta de apoyo del CJNG luego que su hijo fuera abatido

El narcotraficante y huachicolero José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), interrogó y se burló de una mujer a quien identifican como madre de un sicario asesinado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En varios videos que circulan en redes sociales, se afirma que es el mismo Marro quien hace las preguntas a la mujer quien dice llamarse Maribel Licea Mendoza, mamá de Christian alias el Chuy cuyo cuerpo fue a recoger al municipio de Celaya en el estado de Guanajuato.

#Celaya #Guanajuato VIDEO1 Jose Antonio Yepez Alias "El Marro" De Forma COBARDE, Manda Levantar e Interroga a Madre de 1De Los Sicarios Abatidos Del "CJNG" Ayer X FSPE En #ApaseoElGrande, Para Regodearse, y Exhibirse Como Víctima, Usando El Dolor de una Madre… pic.twitter.com/FGxNHf0vqg — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) February 1, 2020

Al cuestionarle por qué lo fue a recoger, la mujer revela que su hijo era parte del Cártel Jalisco Nueva Generación y que murió tras un enfrentamiento con autoridades. Luego el Marro le pregunta si no estaba recibiendo apoyo del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, pero responde que no ha recibido ni el pésame y mucho menos ayuda económica del hombre a quien su hijo le rendía cuentas.

#Celaya #Guanajuato VIDEO3 Jose Antonio Yepez Alias "El Marro" De Forma COBARDE, Manda Levantar e Interroga a Madre de 1De Los Sicarios Abatidos Del "CJNG" Ayer X FSPE En #ApaseoElGrande, Para Regodearse, y Exhibirse Como Víctima, Usando El Dolor de una Madre… pic.twitter.com/iaM2ELd0wS — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) February 1, 2020

Le pregunta que cómo ve la situación de que jóvenes como su hijo abatido “trabaje” para los cárteles pero que los usan para cometer delitos con las promesas de un mejor futuro pero en realidad no reciben nada a cambio.

Luego le pregunta si sabe quién es la persona que le hace los cuestionamientos, y orgulloso le pregunta si lo ha visto en la televisión, a lo que la mujer responde que sí que quien está detrás de la cámara es el Marro.

El líder huachicolero continúa asegurando que no le harán nada y que la dejarán ir pero pues ella no les debe nada y que quien sí tenía adeudos con ellos era su hijo pero que él ya no estaba para pagarlos.

El Marro asegura que a diferencia de el CJNG, él sí defiende a su gente, que tiene muchos muertos y difuntos pero que les da dinero, ve por su gente y por eso la gente lo protege.

Al final, el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima le pide una disculpa a la madre del sicario del CJNG por lo que la hicieron pasar.

Supuestamente no le habrían hecho nada a la víctima, pero las autoridades no se han pronunciado al respecto.

