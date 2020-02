¿Cuánto dinero tenía Kirk Douglas al momento de morir?

De pequeño, vendía bocadillos y entregaba periódicos para ayudar a sus padres

El pasado 5 de febrero, Kirk Douglas murió en su casa de Beverly Hills a los 103 años de edad. Padre del también famoso actor, Michael Douglas, a Kirk le sobreviven su esposa Anna, de 100 años, y sus otros hijos, Joel y Peter, así como varios nietos y un bisnieto, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth.

En su larga carrera, Douglas acumuló 90 participaciones en películas. Entre las más populares se encuentran ‘Spartacus’, ‘Champion’, ‘20,000 Leagues Under the Sea’, ‘Gunfight at the O.K. Corral’, y ‘Tough Guys’.

Antes de ser actor, Douglas llevaba el nombre de Issur Danielovitch y vivía humildemente en Amsterdam, Nueva York. Era hijo de inmigrantes judíos que venían de lo que sería la Bielorrusia moderna, según se informó en Inquisitr.

De pequeño, vendía bocadillos y entregaba periódicos para ayudar a sus padres y hermanas, y tiempo después, fue a la universidad gracias a que consiguió un préstamo. Durante esa época, estuvo en más de 40 empleos diferentes antes de dedicarse a la actuación.

Además de ser actor, también fue productor, autor y filántropo, y su fortuna al momento de su muerte se calcula en $60 millones de dólares.

Su fortuna sería mucho mayor, pero hace aproximadamente 10 años decidió regalar decenas de millones a través de la Fundación Douglas. Por ejemplo, dicha fundación dio $50 millones para apoyar varias organizaciones benéficas, como el Children’s Hospital Los Angeles. también dio cerca de $40 millones a Harry’s Haven, una organización que apoya a enfermos de Alzheimer.

–También te puede interesar: KFC y Pizza Hut lanzan servicio de entrega ‘sin contacto’ en China por el coronavirus