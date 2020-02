“Es una injusticia lo que estoy viviendo”: Roger Martínez habla sobre su exclusión del América

El delantero colombiano no se explica por qué dejó de ser considerado en el América

Después de declarar que quería salir del América para ir al futbol europeo, la directiva azulcrema decidió dejar de tomar en cuenta a Roger Martínez para el Clausura 2020, algo que al propio delantero colombiano le parece una injusticia.

En entrevista para La Última Palabra de FOX Sports, Martínez fue cuestionado sobre por qué no juega y declaró que no lo comprende y le parece injusto: “No estoy lesionado, estoy a disposición, estoy entrenando muy bien, estoy al 100. Pienso que es un poco una injusticia que yo estoy viviendo. Todos los jugadores entrenamos para el fin de semana tratar de competir, de jugar. La verdad no sé qué pasará”.

🚨“ES UN POCO UNA INJUSTICIA QUE ESTOY VIVIENDO”🚨 #RogerenLUP Roger Martínez (América), EXCLUSIVA (@GusMenFox): -“No estoy lesionado; estoy al cien” -“Nunca dije que me quiero ir” pic.twitter.com/LRlal7UDCr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 7, 2020

Horas más tarde, Rubén Rodríguez, periodista de FOX Sports, reveló que el responsable de que Roger Martínez no juegue más con el América es el mismísimo Emilio Azcárraga, dueño del equipo y es una decisión que supera a Miguel Herrera y su cuerpo técnico, por lo cual parece muy complicado que Roger vuelva a ver acción con el equipo de Coapa.