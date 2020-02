Cinismo al máximo: Carlos Correa defiende a Altuve, dice que nunca hizo trampa

Ante las acusaciones, el puertorriqueño Carlos Correa quiso esclarecer la situación y detallar lo sucedido en los pasillos del Minute Maid Park

Tras el destape del escándalo del robo de señales por parte de los Houston Astros y el ambiente de enojo entre los equipos de MLB en especial de los Dodgers de Los Ángeles y su jardinero Cody Bellinger que cuestionó el uso de aparatos vibratorios acusando directamente al venezolano José Altuve.

“Para mí, eso no está bien; en ningún sentido”, continuó. “Así que cuando él [Cody Bellinger] habla de que hicimos trampa por tres años o bien no sabe cómo leer, no tiene buena comprensión de lectura o simplemente no está informado”, contestó Correa.

“El reporte del comisionado claramente señala que todas esas actividades fueron realizadas en 2017. En 2018 no pasó nada. En 2019 no pasó nada. Solo eran jugadores talentosos, jugando baseball con pasión y ganando juegos”, se amparó en la investigación de Rob Manfred.

Correa dijo que José Altuve fue el único que “no utilizó las trampas. Las pocas veces en las que el fueron empleadas, fueron sin su consentimiento”, legitimó Correa la temporada de Altuve de 2017 cuando fue MVP.

“Que él salga a difamar el nombre de José Altuve de esa manera no es lo correcto para mí. El hombre juega de forma limpia”, dijo Correa.

Altuve en el ojo del huracán

Cabe recordar que el venezolano Altuve es señalado de hacer trampa en el juego de campeonato de la Liga Americana de la temporada pasada al usar un dispositivo vibratorio en el Juego 6 de en contra de New York Yankees para poner la esférica en los jardines del Minute Maid Park, para darle el pase a los Astros a la Serie Mundial.