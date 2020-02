¿En qué consiste la vasectomía sin bisturí?

La vasectomía sin bisturí requiere evitar las relaciones sexuales durante los primeros 7 días

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo masculino que no se puede revertir y que se puede hacer en hombres que ya tienen la cantidad de hijos deseada, y están seguros de esta decisión.

¿Cómo se realiza la vasectomía sin bisturí?

Aplicando anestesia local en la zona de los testículos, se realiza una punción en la piel de la bolsa escrotal para localizar, ligar y cortar los conductos deferentes, que es el lugar por donde pasan los espermatozoides durante la eyaculación.

En definitiva la vasectomía sin bisturí solo evita el paso de los espermatozoides durante los encuentros sexuales. Estos aún se producen pero son absorbidos por el organismo, sin generar complicaciones ni efectos secundarios.

¿Cuáles son los beneficios de este método anticonceptivo?

Según imss.gob.mx, la vasectomía sin bisturí es un método rápido que no interfiere con el deseo ni la actividad sexual, y no produce riesgos ni siquiera a largo plazo. Por ser mínimamente invasivo no requiere hospitalización y la recuperación es casi inmediata.

¿La vasectomía sin bisturí interfiere en la salud sexual?

No. Según la fuente consultada esta intervención no produce impotencia ni disminuye el deseo sexual. Tampoco disminuye la cantidad de semen producida por el hombre. Este podrá mantener relaciones sexuales con normalidad luego de la recuperación.

Los hombres con vasectomía sin bisturí no están propensos a padecer ningún tipo de cáncer ni enfermedades del corazón.

Recomendaciones durante la recuperación

Colocar una bolsa de hielo en la zona durante 30 minutos y descansar 30 minutos más. Repetir el procedimiento 4 veces.

Al día siguiente de la operación, retirar la gasa antes de bañarse y luego colocar otra gasa estéril y un suspensorio elástico por 7 días.

No hacer esfuerzos físicos, incluyendo la carga de objetos pesados, y no mantener relaciones sexuales durante 7 días.

Debe usar métodos anticonceptivos de apoyo hasta que el médico lo indique.

En caso de optar por una vasectomía sin bisturí, debes consultar con tu médico de confianza sobre los beneficios que aportaría a tu calidad de vida, recordando que en la mayoría de los casos no es reversible y que tiene una efectividad mayor a 99%.