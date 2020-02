Sebastián Yatra y Tini Stoessel empezarán a grabar serie para Disney+

View this post on Instagram

Le agradecí a muchas personas que amo tanto en este discurso y se me olvido mencionar a dos grandes amigos de la vida que me cambiaron la vida 🤍 por su talento, sensibilidad y entrega #MauricioRengifo @andrestorrest este también es de ustedes!!! 💛💛🏆✨🙏🏻 Que #UnAño nos dure toda un vida!!! @reikmx los amo gracias hermanitos!!!! Gracias @premiolonuestro y GRACIAS DIOS 🤍🤍🤍🤍✨✨✨🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻