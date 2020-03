Señales de que debes cambiar el clutch de tu auto

Si percibes un olor a quemado y tu auto comienza a hacer ruidos extraños, es una señal de que el clutch está dañado

El clutch o embargue es una pieza que permite realizar los cambios de velocidades en los autos. Con el paso del tiempo, este mecanismo comienza a desgastarse, por lo cual es necesario realizar un mantenimiento constante para revisar su correcto funcionamiento, de lo contrario podrías quedarte varado a mitad de carretera por la falla de este.

Para identificar que el clutch está fallando y debe ser reemplazado es necesario poner atención en los siguientes consejos, que, de acuerdo con el portal especializado en autos, Atracción 360, son señales claras de que urge realizar el ajuste para no tener una avería del vehículo.

. El auto patina

Si al hacer el cambio de velocidad el coche parece no adquirir la fuerza, no gana velocidad o no lo hace cuando debería, es señal de que el clutch podría estar fallando, además, al hacer el cambio en la palanca, un ruido extraño avisa que algo va mal.

. Huele a quemado

Este peculiar olor se percibe cuando dejas mucho tiempo el pie en el pedal del clutch, es un olor similar al de madera o metal quemado. Si no lo dejas enfriar un rato, el mecanismo que hace funcionar al volante también se puede averiar.

. Ruidos extraños

– Golpes en el pedal: Si escuchas ruidos fuera de lo común cuando aprietas el pedal del clutch, como un golpe de metales, puede significar también que no te han instalado bien el embrague.

– Sonido de grillo: este sonido peculiar es señal de que el rodamiento de empuje de tu coche se ha desgastado mucho. Literalmente estas escuchando un molido metálico.

– Cuando lo aprietas lentamente: Es un sonido que se hace más fuerte aunque transites a velocidades bajas, o en reversa.

Para evitar presentar alguno de estas señales de falla, es recomendable que lleves tu auto a revisión al menos cada seis meses, de esta manera no sólo mantendrás el clutch en buen estado, sino todo tu auto en general.