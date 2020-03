5 cosas que no debes hacer con el aire acondicionado del auto

Siguiendo estos consejos seguro conseguirás un funcionamiento óptimo del aire acondicionado de tu auto

El aire acondicionado de los autos es una tecnología que ha requerido de varios años para perfeccionarlo. Esto se ha logrado gracias a diversos estudios en los que se elaboran simulaciones virtuales para definir cómo será el flujo del aire dentro del carro.

Pese a la sencillez del manejo del sistema de aire acondicionado, existen ciertos errores que cometen los automovilistas a la hora de ponerlo en marcha o funcionamiento. De acuerdo con el portal especializado en autos Atracción 360, estos son 5 de los más comunes.

. Poner el aire al máximo

– Uno de los errores más frecuentes es encender el aire al máximo entrando al auto. De acuerdo con Ángel Suárez, Ingeniero del Centro Técnico de SEAT, se deben abrir las puertas y ventanas durante un minuto antes de acender al auto, de esta forma se permite la ventilación y climatización natural del interior y será más efectiva la climatización con el aire acondicionado.

. Mantener activado el botón de recirculación del aire

– Dejar activo esta función, propicia que los cristales se empañen. Es mejor conducir con la opción “Auto” encendida para que el flujo de aire se autorregule, sea más homogéneo y se haga un uso más eficiente.

. No activar el aire por las mañanas

– Aun cuando la temperatura por las mañanas sea más fresca, es recomendable activar el aire acondicionado del auto, aunque sea con la temperatura más alta, esto evitará que los cristales se empañen cuando se eleve ligeramente la temperatura exterior.

. No enfocar correctamente los difusores

– Es común pensar que se debe subir el nivel de potencia del aire acondicionado cuando no se percibe el aire dentro del interior del auto, sin embargo, la mayoría de las veces no es una cuestión de temperatura, sino de la dirección en la que circula el aire dentro del auto. Para conseguir un reparto adecuado del aire, los difusores tienen que estar enfocados hacia arriba, no hacia la cara. Con este simple gesto se consigue que el aire se reparta por todo el vehículo y que llegue a todos los pasajeros de manera uniforme.

. Olvidar el mantenimiento

– Como sucede con el aceite, las llantas o el líquido de frenos, el sistema de climatización de los autos también necesita un mantenimiento específico. Se recomienda cambiar los filtros cada 15 mil o 20 mil kilómetros, así no se perderá fluidez ni tampoco fuerza cuando salga el aire.

