VIDEO: Supuesto empresario huachicolero le corta las orejas a 2 hombres, luego ordena matarlos

En el clip el empresario mexicano les reclama a los hombres que supuestamente tortura por haberlo "entregado" a rivales

En redes sociales circula un video en donde el empresario mexicano Carlos Cuevas Abundis, supuestamente aparece torturando a dos hombres a quienes entre groserías les reclama y al final ordena que los asesinan.

Este mismo hombre días antes, apareció en un clip donde evidencia sus supuestos nexos con autoridades federales para que lo dejen robar y comercializar gasolina o huachicolear en la región del municipio de Delicias, en el estado de Chihuahua, en México.

Leer más: Chapito manda mensaje a AMLO y a traicioneros // VIDEO: Narcos persiguen gente que cruza frontera EEUU-México//VIDEO: Policías vs narcos en Michoacán

En las escenas donde supuestamente Cuevas Abundis tortura a los hombres, lleva un cuchillo y se ve cómo se dirige hacia uno de las víctimas y empieza a cortarle la oreja, mientras el hombre asegura que no lo vendió, pero pese a los gritos de dolor, el empresario sigue torturándolo.

Luego se acerca al otro hombre quien también aparece amarrado y con signos de haber sido golpeado para también hacerle cortes en la cabeza, mientras le reclama haberlo vendido a él y a su hermano.

“¿Por qué me querían vender a mí y a mi carnal?”, “mátenlos a la verga”, se escucha decir a Cuevas y ahí se acaba el video.

Al parecer la forma de actuar del empresario, fue a consecuencia de que que días antes apareció en un clip en donde supuestamente confiesa que estaría involucrado en el huachicol en Chihuahua.

#Parral #Chihuahua VIDEO Cartel Levanta A Empresario Carlos Cuevas Abundis, Tras Dejarlo Torturado C/Impacto De Bala En 1ojo y X Ejecutado, Difunde Video Donde El Empresario Exhibe RED DE PROTECCIÓN AL HUACHICOLEO DESDE EL INTERIOR DE @PEMEX Y CON PERMISO DE @FGRMexico… pic.twitter.com/2Uf5p9KZOp — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) February 29, 2020

En el video de un minuto con 17 segundos el hombre narra cómo es la operación que lleva a cabo para el huachicoleo y revela que entrega sobornos millonarios a las autoridades federales para que lo dejen operar sin problemas.

“Mando gente a picar el tubo y tengo adentro del grupo de los especiales, quienes me dicen a qué hora debo de entrar y salir, y dentro de instrumentación de Pemex me dicen qué va a correr, gasolina o diésel, y me avisan cuando entrar y salir porque suena la alarma y los de México no han querido jalar”.

En una parte de su supuesta confesión menciona que tiene un arreglo en la Procuraduría General de la República (aunque tal vez se refería a la Fiscalía General de la República pues recientemente cambió de nombre) con un licenciado de apellido Jiménez.

“Él me enseñó cómo manejar la documentación para poder chispear cualquier bronca; tengo contratos de arrendamiento del equipo de transporte y para una bronca me lo devuelven. Tengo toda la facturación y los permisos y todo en regla para no tener ni un pedo”, explica.

Cuevas Abundis fue secuestrado semanas atrás y el pasado viernes fue hallado con una herida en el rostro, aunque esa no es la única vez que han atentado en su contra, pues antes sufrió un atentado en un restaurante donde uno de sus escoltas perdió la vida.

Asesinan a balazos a actor que dio vida a Gohan en Dragon Ball

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

VIDEO: Los últimos momentos de la Catrina del CJNG, tenía una herida de bala en el cuello

Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de los hijos de El Chapo