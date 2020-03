¿Carolina Sandoval le ha contestado a Lili Estefan?

Parece que el caso entre Geraldine Bazán e Irina Baeva ha generado un "choque" entre la estrella de Univision y la bomba explosiva de Telemundo

Carolina Sandoval ha salido en defensa de Irina Baeva. Desde hace casi dos semanas la novia de Gabriel Soto está siendo víctima de brutales críticas. El escándalo explotó cuando la rusa hizo público que el evento “What a Women” había cancelado su participación. Los organizadores parecen haber cedido a la presión social.

Se sabe que algunos posibles asistentes empezaron a quejarse por la presencia anunciada de la actriz en una de las charlas en donde se pretende empoderar a la mujer. Sin embargo estas retomaron el pasado de Irina, destacando así cómo inició su romance con Gabriel Soto, haciendo eco de los rumores que la siguen colocando a ella como la principal responsable del divorcio de éste con Geraldine Bazán.

Lili Estefan, conductora de El Gordo y la Flaca, retomó su defensa hacía Geraldine, haciendo esta aclaración: “Ningún hombre se va de la casa si no hay otra mujer”. Y hoy Carolina Sandoval ha hecho su aportación, partiendo de una frase similar a la expuesta, por la conductora de Univision.

La panelista de Suelta La Sopa, en Telemundo, conversó con la revista People en Español y dijo: “Un hombre no se va con otra”. Y añadió: “Un hombre y tú tienen una evolución del amor por diferentes caminos, y si hay una cosa que sucede meses más tarde lamentablemente todo el mundo va a decir: me lo quitó. Aquí nadie le quitó nada”.

La reflexión de la celebridad más explosiva de Telemundo no caza con los pensamientos que exteriorizó Lili Estefan en su programa. Parece que el caso entre Geraldine Bazán e Irina Baeva ha generado un “choque” de pensamiento, indirecto, entre las presentadoras.

Pero, hay que destacar, que la compañera de Raúl de Molina siempre se ha estado pronta a defender a Geraldine Bazán, ya que desde que la noticia del romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva fue confirmada ésta tachó a la rusa de “descarada”.

La venezolana, por su parte, considera que lo que está viviendo Irina Baeva actualmente es una crucificción. “¿Por qué la están crucificando? Volvemos al machismo”. Expresó Sandoval.

“Todavía estamos poniendo contra la pared a Irina Baeva porque Irina Baeva, o esa persona que estuviera en la vida de Gabriel Soto después de la relación de Geraldine iba a estar crucificada. Aquí el problema es que está la versión de Geraldine, está la versión de Gabriel y está la versión de Irina, pero para efectos de una comunidad tan machista Irina es la peor de todas”.

En sus palabras parece haber una pequeña gran indirecta hacía Bazán al expresar lo siguiente: “Es muy bajo de nosotras las mujeres que pensemos que una mujer nos quite algo, no es así”.

Y luego, fue más directa para pronunciarse y lanzarle una reflexión a la ex de Gabriel Soto: “Tal vez para Geraldine fue muy duro terminar con el amor de su vida. Yo creo que hasta que Geraldine no encuentre a otra persona que reúna las características que ella quiere en un hombre, ella entienda que fue lo mejor que le pasó. Cuando algo sale de tu vida es porque Dios te dijo: No va ahí, no te pega”.