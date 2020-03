Carolina Sandoval le dedica unas palabras a Lili Estefan en Suelta La Sopa

"La Venenosa" de Telemundo confirma su admiración por la estrella de El Gordo y la Flaca, aunque no comparta sus pensamientos

“Yo a Lili Estefan la adoro, la respeto“, dijo Carolina Sandoval en Suelta La Sopa. La panelista del famoso programa de entretenimiento de Telemundo asegura que ella no tiene ninguna mala relación con la conductora de El Gordo y la Flaca. Pero sí admite que no comparte los pensamientos de la “Flaca de Univision”.

“El hecho de que trabajemos en dos canales diferentes no implique que no la admire. Que no comparta sus pensamientos es otra cosa“, dijo la venezolana, haciendo referencia a los pensamientos que ambas han expresado en el caso de Irina Baeva con Geraldine Bazán.

Este fin de semana Carolina Sandoval conversó con la revista People en Español sobre el polémico caso que sigue vigente entre la ex esposa de Gabriel Soto y su actual novia.

“La Venenosa” dijo: “Un hombre no se va con otra”. Y añadió: “Un hombre y tú tienen una evolución del amor por diferentes caminos, y si hay una cosa que sucede meses más tarde lamentablemente todo el mundo va a decir: me lo quitó. Aquí nadie le quitó nada”. La reflexión de la celebridad más explosiva de Telemundo no caza con los pensamientos que exteriorizó Lili Estefan, durante esa misma semana en El Gordo y la Flaca.

Lili Estefan dijo tajantemente en el programa que comparte con Raúl de Molina: “Ningún hombre se va de la casa si no hay otra mujer”. Y el fin de seman Carolina Sandoval hizo su aportación al tema partiendo de una frase similar a la expuesta por la conductora de Univision.

El caso entre Geraldine Bazán e Irina Baeva generó un “choque” de pensamiento indirecto entre las presentadoras. Y ayer -lunes 9 de marzo-, Carolina Sandoval aseguró que aunque admira a Lili Estefan, no comparte su pensamiento.

Sandoval le dijo a la revista People que en la actualidad Baeva parece estar viviendo una crucificción. . “¿Por qué la están crucificando? Volvemos al machismo”. Expresó Sandoval.

“Todavía estamos poniendo contra la pared a Irina Baeva porque Irina Baeva, o esa persona que estuviera en la vida de Gabriel Soto después de la relación de Geraldine iba a estar crucificada. Aquí el problema es que está la versión de Geraldine, está la versión de Gabriel y está la versión de Irina, pero para efectos de una comunidad tan machista Irina es la peor de todas”.

Aquí las palabras de Carolina Sandoval.