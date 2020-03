¿Ya estás aburrido por culpa del coronavirus? Todavía hay partidos de fútbol para ver en la TV (Programación)

Algunas ligas europeas parecen en "tiempo de descuento", mientras la Liga MX presenta un plato fuerte

La cuarentena deportiva a nivel internacional causada por la pandemia de coronavirus ha dado inicio.

Para los fanáticos, específicamente los de fútbol, será inevitable experimentar durante las siguientes semanas cierto grado de aburrimiento y hasta depresión, al no tenerse idea de cuándo se volverá a la normalidad.

Sin embargo, todavía hay algunas ligas de fútbol de primera división que se mantienen en actividad como la mexicana, y también algunas de Europa que parecen estar en tiempo de compensación o “stoppage time” antes de tener que apagar las luces del estadio.

A continuación, el menú de partidos más interesantes del fin de semana que serán transmitidos por TV en Estados Unidos, menú que podría cambiar en cualquier momento.

Viernes 13 de marzo

Alemania (Bundesliga)

Fortuna Düsseldorf vs. Paderborn

3:30 pm ET/12:30 pm PT

FOX Deportes y FS2

México (Liga MX)

Morelia vs. Querétaro

11 pm ET/8 pm PT

TUDN USA

Tijuana vs. Pachuca

11:10 pm ET/8:10 pm PT

ESPN Deportes y FS2

Sábado 14 de marzo

Inglaterra (Premier League)

La Premier tiene programada su jornada de manera normal, pero el viernes temprano se tenía contemplada una reunión de emergencia de parte de los altos mandos y posiblemente el circuito se sume a las suspensiones en el balompié del Viejo Continente. Si la jornada se lleva a cabo, la programación en la TV para el sábado sería ésta:

Watford vs. Leicester City

8:30 am ET/5:30 am PT

Universo y NBCSN

Manchester City vs. Burnley

11 am ET/ 8 am PT

Universo y NBCSN

Aston Villa vs. Chelsea

1:30 pm ET/10:30 am PT

Universo y NBCSN

Alemania (Bundesliga)

Borussia Dortmund vs. Schalke 04

10:30 am ET/7:30 am PT

FOX Deportes

RB Leipzig vs. Freiburg

10:30 am ET/7:30 am PT

TUDN USA

Union Berlín vs. Bayern Múnich

1:30 pm ET/10:30 am PT

TUDN USA y UniMás

México (Liga MX)

Tigres vs. Juárez

9 pm ET/6 pm PT

ESPN Deportes

León vs. Pumas

9 pm ET/6 pm PT

Univision y TUDN

Ecuador (Primera A)

Delfin vs. El Nacional

7 pm ET/4 pm PT

Gol TV y Gol TV en Español

Domingo 15 de marzo

Inglaterra (Premier League)

West Ham vs. Wolverhampton

10 am ET/7 am PT

Universo y NBCSN

Tottenham vs. Manchester United

12:30 pm ET/9:30 am PT

Telemundo y NBCSN

Alemania (Bundesliga)

Eintracht Frankfurt vs. Borussia M’gladbach

10:30 am ET/7:30 am PT

TUDN USA y FS1

Augsburg vs. Wolfsburg

1 pm ET/10 am PT

FOX Deportes y FS2

México (Liga MX)

Toluca vs. Atlas

2 pm ET/11 am PT

Univision y TUDN USA

Santos Laguna vs. Necaxa

8 pm ET/5 pm PT

ESPN Deportes

América vs. Cruz Azul

10:15 pm ET/7:15 pm PT

UniMás y TUDN USA

Ecuador (Primera A)

Barcelona vs. Olmedo

7 pm ET/4 pm PT

Gol TV y Gol TV en Español

Claramente, el duelo entre América y Cruz Azul programado para el domingo en la noche es de lo más atractivo del fin de semana.

La situación del fútbol mundial podría empeorar. Si eres fanático a lo mejor sería buena idea no despegarse del televisor todo el fin de semana.