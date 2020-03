3 historias de viajes en el tiempo que desafiaron a la ciencia

View this post on Instagram

Fick ett amerikanskt militärt hemligt experiment verkligen USS Eldridge att försvinna i tomma intet? Eller är det bara en fantastisk skröna? Det så kallade Philadelphiaexperimentet (även kallat Projekt Rainbow) påstås ha ägt rum den 28 oktober 1943. Det var då som militären skulle ha experimenterat med elektromagnetism för att göra föremål osynliga. Enligt vittnen försvann jagaren USS Eldrige plötsligt från örlogsvarvet i Philadephia. Fartyget syntes en kort stund i hamnen i Norrfolk i Virginia, innan det som ett trollslag återvände till Philadephia. Några besättningsmän försvann på vägen, andra hade ”smält” samman med däcket. Experimentet påstods ha inspirerats av Einsteins teorier om gravitationsfält. Men trots seglivade rykten så finns det inga hållbara bevis på att projektet verkligen genomfördes. #philadelfiaexperimentet #usseldridge #historiskabrott #historiskabrottochmysterier