Por qué Beyoncé y Kim Kardashian son amigas y rivales

La rivalidad entre dos divas que no parece tener fin

El círculo social de las celebridades de Hollywood en realidad es muy pequeño, así que es inevitable que Kim Kardashian y Beyoncé, no coincidieran, aunque eso no significa que todos se caigan bien.

Es bien sabido que Beyoncé, Jay Z y Kanye West fueron muy cercanos durante varios años, Incluso antes de que Kim Kardashian fuera famosa o mantuviera una relación con el rapero.

Pero, la amistad entre los matrimonios Carter y Kanye aparentemente se ha visto envuelta en situaciones bastante incómodas.

Todo comenzó cuando Beyoncé, acusó a la socialité de tratar entrometerse en el documental que se estaba grabando sobre su esposo, Jay-Z. Supuestamente, la intérprete de “Formation” acusó a Kim de restarle protagonismo a su esposo, según Radar Online.

Otro de los motivos por los que no se llevan bien es que Beyoncé no está de acuerdo con el estilo de vida tan público que lleva Kim Kardashian, pues la cantante prefiere mantener su vida en privado.

Supuestamente, durante 2014 cuando la cantante sacó a la luz su álbum ‘Lemonade’, Kim trató de opacarla al publicar las fotografías donde aparecía enseñando su trasero en la portada de la revista Paper, el mismo día que la cantante pop daba a conocer su material musical.

Por si esto fuera poco, Beyoncé sacó una canción llamada ‘Top Off’, en la que al parecer una parte de la letra que dice: “ I brake de internet top two, and I ain’t number two” que significa, “Rompo la internet en el top dos y no soy la segunda”.

Al parecer esta frase hace alusión a un post que Kim hizo durante el 2018 usando la misma frase , sin embargo algunos fans creen que por el contrario, ‘Queen B’ lo hizo para dar a entender que siente respeto y admiración por la socialité.