Cruz Azul quiere ser campeón en la cancha y no por el coronavirus

Usuarios de redes sociales sueñan que acabe la maldición de los celeste

En El Salvador se tomó la decisión de declarar campeón de la liga local al Once Deportivo tras la emergencia que vive el país por el coronavirus, cosa que podría pasarle al Cruz Azul pero los de la Máquina aseguraron que no les interesa y prefieren levantar el título en la la cancha.

Usuarios de redes sociales sueñan que acabe la maldición de Cruz Azul, que si la liga no puede continuar los celestes sean coronados ya que ocupan el primer lugar de la tabla.

Sin embargo, la Máquina” respondió: “No, no me interesa, gracias. Seguiremos trabajando y paso a paso vamos a buscar lograr el objetivo en cada partido”.

No, no me interesa, gracias.

Seguiremos trabajando y paso a paso vamos a buscar lograr el objetivo en cada partido.

¡Vamos Azules! 🔵👊🏻#UnaFormaDeVida https://t.co/VczUwaPOeD — CRUZ AZUL (🧼🧴🚫🤝) (@CruzAzulCD) March 20, 2020

Cruz Azul no es campeón de la Liga MX desde 1997, hace casi 23 años.