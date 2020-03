De qué se trata la Cuarentena Gastronómica en Instagram

View this post on Instagram

¡Buenos días! ¿Se les antoja algo dulce para acompañar el café? @sabormexico nos compartió esta receta de pudín de pan con pasas. . Ingredientes: – 2 huevos – 2 cucharadas de azúcar – 1 cucharadita de esencia de vainilla – 1 a 1 1/12 tazas de leche – Pasas al gusto – 4-5 rebanadas de pan, cortadas en cubos – 2 -3 cucharadita de mermelada Procedimiento: 1. Romper dos huevos en un tazón y batir hasta que estén suaves y esponjosos. 2. Agregar el azúcar, la esencia de vainilla y la leche.Mezclar bien, hasta que todo esté muy bien integrado. 3. Espolvorear algunas pasas. En un molde para pastel, poner las rebanadas de pan cortadas en cubos. Verter la mezcla sobre el pan y esmaltar con un poco de mermelada. 4. Colocar el molde dentro de la vaporera y poner a hervir durante aproximadamente 10 minutos. 5. Desmoldar ¡y listo! Pueden cubrirlo con caramelo de azúcar o con leche condensada.