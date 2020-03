Detectan primer caso de coronavirus en cárceles de ICE

Aumenta el riesgo de propagación al interior de las cárceles de inmigración

Un empleado de servicios de salud en un centro de detención de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) resultó positivo a la prueba de coronavirus, lo que ha elevado la preocupación de grupos defensores de derechos civiles que han insistido al gobierno del presidente Donald Trump sobre los riesgos de propagación.

Se trata de un miembro del personal médico de la cárcel de ICE en Elizabeth, Nueva Jersey, que representa el primer caso con la enfermedad del COVID-19 al interior de los centros de reclusión para inmigrantes.

Hasta este viernes las autoridades no habían emitido un comunicado oficial, pero un vocero de ICE confirmó al periódico The Guardian sobre el contagio de un empleado y aseguró que no había casos confirmados de coronavirus entre la población de detenidos.

Los defensores de los inmigrantes y los expertos en salud pública han expresado su preocupación por el impacto del virus en los inmigrantes detenidos, ya que las enfermedades infecciosas han sido durante mucho tiempo un flagelo en las instalaciones carcelarias de ICE debido a las múltiples quejas de atención médica inadecuada y condiciones insalubres.

El gobierno de Trump ha ignorado las recomendaciones de varios grupos para que libere a los inmigrantes detenidos para evitar la propagación del coronavirus.

Aunque ICE asegura contar con un plan de protección de la fuerza laboral ante la pandemia, no ha especificado las medidas que deberían estarse tomando para proteger a los detenidos más allá de suspender las visitas sociales en todas las cárceles de inmigración.

El centro de detención de ICE en Elizabeth tiene una capacidad de 300 internos y actualmente cuenta con 195. Es operado por la empresa privada CoreCivic y su personal médico consta de 15 empleados.