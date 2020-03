Con emotivo video, la Conmebol mandó un mensaje a sus aficionados en plena crisis por coronavirus

La confederación difundió el material que tocó los corazones de los seguidores

Ante la pandemia del coronavirus que azota a gran parte del mundo y que tiene detenidas todas las ligas de futbol y torneos en Sudamérica, la Conmebol difundió un video con un conmovedor mensaje para todos sus aficionados, en el que les recuerdan que a un rival tan duro como el COVID-19 sólo estando juntos se le puede derrotar.

Si nos apoyamos como equipo podremos remontar este resultado adverso👏. Por eso trabajamos con @opsoms, para tener la información más fiable sobre cómo combatir el Covid-19. pic.twitter.com/wwHgOvhx0V — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 24, 2020

“Hoy nos toca un entretiempo difícil. Una concentración que nos prepara para el próximo partido, el más difícil de todos. Somos un solo equipo, que se une a esta disputa, sabiendo que nuestro rival es duro. Pero como sudamericanos demostraremos al mundo que no tenemos barreras, que estamos hechos de garra y que no hay temor que nos pueda vencer”, se escucha la voz en off, mientras las imágenes que aparecen en pantalla son las de la crisis por la pandemia alternadas con grandes jugadas de clubes y selecciones sudamericanas.

No hay apuro para volver a las canchas, porque cuando volvamos a jugar ¡DEBEMOS ESTAR TODOS! 💪🏻 Es el mensaje de la @CONMEBOL que instó a sus seguidores en redes sociales a quedarse en sus casas con un emotivo video. ✨ #QuedateEnCasaPy pic.twitter.com/ESl7mKATRa — Trece (@trecepy) March 25, 2020

“Este reto es de todos, en este partido, nuestro grito se hace uno, ese grito que eleva miradas al cielo, que nos hace soñar que no existen rivales imposibles. Hoy Sudamérica se juega la vida, juntos saldremos a marcar el gol del triunfo, el gol más grande de la historia, el que nos permita estar más unidos y más vivos que nunca. Podemos lograrlo”, concluye el mensaje, en el que se puede distinguir la presencia de figuras como Lionel Messi, Arturo Vidal y James Rodríguez.

Con este video, además de animar a la gente, la Conmebol pretende tranquilizar las ansias de ver fútbol que tienen los aficionados. Recordemos que los torneos más importantes de la región, como la Copa Libertadores y la Sudamericana, se disputarán hasta después del 5 de mayo, mientras que no hay planes próximos para reanudar actividades en las ligas de los distintos países.