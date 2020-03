¡Inconsciencia total! Jugador de Rayados arremete contra López Obrador por coronavirus

Nico Sánchez critica a López Obrador por sus mensajes 'diferentes'

Los mensajes ambivalentes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la emergencia sanitaria por el COVID-19, no han pasado desapercibidos en el mundo.

En Argentina, una radio entrevistó al defensa de Rayados, Nicolás Sánchez, quien calificó al mandatario azteca de “incosciente” y dijo que no sabe si tiene miedo o lástima por la situación provocada por AMLO.

“Es un inconsciente total. O está todo el mundo equivocado, o el equivocado es él….Acá los futbolistas estamos haciendo cuarentena total como en Argentina y en todo el mundo” señaló Nico.

“Estamos tomando consciencia, cosa que no hace el presidente de México. Es raro. Yo de política no tengo ni idea, pero por las medidas que se ven en el mundo entero, el mensaje es diferente al resto. No sé si tener miedo o lástima.

“Con el mensaje que dio el presidente seguramente hay una gran cantidad de gente que le va a hacer caso. Es una equivocación total, espero que no se pague caro”, finalizó.