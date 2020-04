El coronavirus avanza en el condado de Los Ángeles

Hasta el miércoles 3,518 personas estaban infectadas y 11 personas ya habían perdido la vida.

Las autoridades del condado de Los Ángeles reportaron el miércoles que la cifra oficial de muertes del coronavirus es de 65, con 11 muertes entre el lunes a medio día y el martes a medio día.

La directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los ángeles, Barbara Ferrer, dijo que nueve de las personas reportadas muertas el miércoles tenían más de 65 años, y siete tenían otras afecciones de sanidad.

Las otras dos muertes ocurrieron, entre personas que eran más jóvenes, una entre 18 y 40 años, y la otra persona tenía entre 41 y 65 años y ambas tenían otros problemas de salud.

“Nuestra tasa de mortalidad del COVID-19 permanece en 1.8%”, dijo Ferrer. “El 88% de las personas que resultaron positivas y murieron tenían afecciones de salud subyacentes”.

Adicionalmente, Ferrer reportó 513 casos nuevos adicionales del coronavirus, aumentando los casos, hasta el miércoles por la tarde, a 3,518.

“Estos casos incluyen 133 casos reportados por nuestros socios en la ciudad de Long Beach y 33 casos reportados por la ciudad de Pasadena”, agregó Ferrer. “También confirmamos hoy [miércoles] que ahora tenemos cinco casos de personas desamparadas que son positivas con COVID-19”.

La directora añadió que, hasta la fecha, 733 personas han sido hospitalizadas en algún momento durante su enfermedad, lo que representa el 21% de todos los casos positivos.

“Hoy hay 341 personas hospitalizadas por la enfermedad”, indicó el miércoles a medio día. “210 personas tienen 55 años o más, y 141 personas tienen más de 65 años; mientras que el 76% de las personas que están hospitalizadas no tienen condiciones de salud subyacentes documentadas”.

Hay personas infectadas sin saberlo

Ferrer dijo que día a día todos se aprende algo nuevo del virus y se sabe quiénes son más vulnerables, pero también hay personas que pueden estar infectadas del COVID-19 y no saberlo.

“Las personas puede que no tengan ningún síntoma, y para algunas de estas personas también hay evidencia de que pueden transmitir la infección, ya que no se sienten enfermos, o piensan que no están enfermos”, dijo Ferrer. “No tienen síntomas de enfermedad respiratoria, pero cuando se hacen la prueba terminan siendo positivos, y termina siendo que también han estado transmitiendo, pese a ser asintomáticos para otras personas”.

Por esta razón, la directora pidió, que incluso aquellos que se sienten bien de salud, o si están rodeados de personas que se sienten bien, podrían estar infectados.

“Entonces, más que nunca, pedimos que se adhiera al principio de tomar precauciones universales, porque debemos asumir, incluso si nos sentimos bien que podríamos estar infectados, y podríamos infectar a otros”, dijo la directora.

El quedarse en casa y mantener el distanciamiento social son las herramientas más importantes para evitar el contagio de las masas.

Adicionalmente, Ferrer dijo que es importante que todos tomemos responsabilidad como si estuviéramos infectados ya que de resultar positivos al COVID-19 debemos informar a todos nuestros conocidos con quienes estuvimos en contacto las ultimas 48 horas.

“Ahora no solo tenemos que recordar con quién estaba el día que empecé a sentirme mal”, dijo Ferrer. “Ahora tenemos que recordar con quién estuve durante dos días antes de que comenzara a sentirme enfermo y tengo que contactar a todas esas personas, si estuve en contacto cercano con ellos y hacerles saber que necesitan ponerse en cuarentena por un período de hasta 14 días”.