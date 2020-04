3 personas que aseguran haber visto a Jesús en el cielo

Después de haber sufrido una experiencia cercana a la muerte, estas personas afirman que conocieron a Jesús en el cielo

El síndrome de Lázaro se refiere cuando una persona vuelve a tener pulso momentos después de haber sido declarada clínicamente muerta, o como popularmente se le diría “regresó de la muerte”. Desde el punto de vista religioso, el único que ha logrado resucitar es Jesús quien ahora se encuentra en el cielo. Y precisamente hay quienes aseguran haberlo conocido ahí, en el paraíso.

¿Cómo fue que sucedió? 3 personas que vivieron una experiencia cercana a la muerte afirmaron que Jesús existe y está en el cielo… porque lo vieron.

El caso de Debbie Cain

En febrero de 2014 salió a la luz el testimonio de Debbie Cain, una mujer de Carolina del Norte que ‘murió’ mientras le practicaban una cirugía de apéndice. Su corazón se detuvo durante la operación y fue cuando ella tuvo una visión del cielo. “Empecé a sentir este amor dentro, era cálido y la luz que vi comenzó a aclararse por completo; vi a Jesús que estaba allí. Él me miró y sin mí decir una palabra, él me llamó y me dijo: ‘Ahora no, mi hija’, según declaró a The Christian Post.

Lo siguiente que recuerda es haber despertado en la sala de recuperación. Cain asegura que no era una persona creyente o religiosa, hasta que tuvo esta experiencia.

El niño que estuvo en el cielo

Se trata del caso de Colton Burpo, un niño de 4 años de Nebraska que en el 2003 sufrió una peritonitis que le llegó a perforar el apéndice. Durante la intervención quirúrgica para salvarle la vida, Burpo dijo que sintió cómo salió de su cuerpo y vio cómo los médicos lo operaban y a su padre Todd Burpo, en una habitación contigua. Relató que estuvo en el cielo y conoció a Jesús, a quien describió como una persona con cabello y barba café, ojos color azul y verde y “una sonrisa brillante”. Además, dijo que posee un caballo “de colores como los del arcoíris” y logró ver en el cielo a su hermana, quien falleció producto de un aborto espontáneo. Su caso inspiró el libro ‘El cielo es real’ escrito por su padre Todd Burpo y Lynn Vincent.

Crystal McVea

Se trata de una mujer de Oklahoma que en 2009 fue atendida en un hospital para ser tratada por una pancreatitis y accidentalmente recibió una sobredosis de medicamentos. Su corazón se detuvo durante 9 minutos y mientras los médicos luchaban por reanimarla ella recuerda haber estado en el cielo, donde conoció a dos ángeles y a Dios, pero no en forma humana, sino como una presencia que podía sentir y sabía quién era. Ella afirma que, antes de esta experiencia, era atea pues de pequeña fue abusada sexualmente lo que le hizo perder la fe. “Yo solo recuerdo que me sentí libre de todas las mentiras que yo había vivido y la mentira de que Dios no me quiere”, dijo en una entrevista con el New York Daily News, citada por el portal Gospel.

