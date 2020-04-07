Se recupera: Rustu Recber fue dado de alta tras estar en terapia intensiva por coronavirus

El exjugador del Barcelona pasó 11 días hospitalizado

La crisis causada por el coronavirus nos ha puesto en pocos días en una situación que nadie podía imaginar. La amenaza a la salud de todos debe ser nuestra primera preocupación. Y después, las consecuencias sociales y económicas que ya están golpeando duramente a nuestra comunidad. Pero nuestro compromiso contigo y con todos nuestros lectores es más firme que nunca. Queremos informarte y ayudarte a tomar decisiones en tu día a día.

Todo parece indicar que la tragedia que vivió la familia Recber tendrá final feliz, ya que Isil Recber informó que su esposo Rustu Recber, el legendario guardameta de la Selección de Turquía en el Mundial de Corea-Japón 2002, fue dado de alta tras 11 días de debatirse entre la vida y la muerte a causa del coronavirus.

Tiene #coronavirus: El histórico Rustu Recber dio positivo en el test, según informó su esposa. El arquero es el jugador con más participaciones (120) en la Selección de Turquía, y se desempeño en el Fenerbahce, Besiktas y Barcelona, entre otros. ¡Fuerza! pic.twitter.com/yo6JO7WYoc — SportsCenter (@SC_ESPN) March 28, 2020

El exfutbolista, quien también tuvo un paso fugaz de un año por el FC Barcelona estuvo hospitalizado en su país natal, donde incluso llegó a terapia intensiva, debido a lo complicado de su caso, en el que la piel se le tornó gris y se le dificultaba respirar.

Las buenas noticias son que el exportero ya fue dado de alta, según publicó su esposa en Instagram, la red social que ha utilizado para dar los pormenores de la situación de Rustu.

“Mi esposo fue dada de alta después de 11 días difíciles. Aunque tengo que estar muy feliz, estamos a la mitad de todo, porque hay tantos pacientes esperando la curación en los hospitales en este momento… Padres, madres, seres queridos y parientes, que todos ustedes tengan este hermoso día. Mis oraciones continuarán por aquellos que luchan por sobrevivir en cuidados intensivos“, escribió.

Rustu fue el único integrante de su familia que dio positivo a la enfermedad, ya que ni su esposa ni sus hijos fueron diagnosticados con coronavirus.