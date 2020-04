“Espero que aún podamos ofrecer el sueño americano”: Selena Gómez

La joven estrella, cuyos abuelos fueron indocumentados, cuestionó la política de inmigración del presidente Trump

La joven cantante, actriz y productora, Selena Gómez, cuestionó la política de inmigración del presidente Donald Trump al declarar que Estados Unidos tiene que mejorar el trato a quienes llegan a este país en busca del llamado sueño americano.

“¿Lo qué pienso sobre la vida en Estados Unidos con Donald Trump? He dicho que no pretendo ser una experta y entiendo que tiene que haber reglas y regulaciones, pero tenemos que hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo”, dijo en entrevista publicada en la edición de abril para Arabia de la revista Vogue.

“Espero que aún podamos ofrecer el sueño americano”, dijo Selena Gómez. “Espero que podamos ofrecerle a la gente una vida mejor. Es muy importante recordar que nuestro país fue formado por quienes vinieron de otros países”.

La joven estrella recordó que sus abuelos fueron inmigrantes indocumentados que dejaron México en busca de una mejor calidad de vida en Estados Unidos durante la década de 1970.

Es productora del documental “Living Undocumented” que se presenta en Netflix, una serie que muestra la vida de ocho familias indocumentadas.

La joven cantante nacida en Texas dijo que la decisión de producir la serie es resultado del impacto que tuvo en ella el conocer las actuales condiciones de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos y porque sus antepasados también viajaron en busca de nuevas oportunidades.

“Quería ser una voz para las personas que no pueden o tienen miedo de hablar. Todo fue muy personal para mí. Mis propios abuelos son inmigrantes y tomaron la decisión de venir a los Estados Unidos. A través de su decisión, me dieron la vida que tengo y escuchar tantas historias me hizo sentir bendecida por la oportunidad que tengo”, mencionó.

“Las historias de cada familia me golpearon emocionalmente. Todos hemos leído los titulares sobre inmigración, pero estas son personas con historias, no titulares”, recalcó. “Era hora de escuchar sus complejas historias y cómo las políticas de inmigración afectan las vidas de estas personas. Sin conciencia, no podemos ver el cambio”.