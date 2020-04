Horóscopo de El Niño Prodigio 12 de abril de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

Aries

03/21 – 04/19

La calidez y la generosidad serán tus virtudes. Demasiada fantasía no es buena, sería mejor que los pies se mantengan en la tierra. Hoy ten cuidado y no idealices a tus amores. No quiero que te decepciones ni que sufras.

Tauro

04/20 – 05/20

Te mostrarás sensible. Estarás apegado a tu familia y a las personas que son importantes para ti. También buscarás apoyo y seguridad en tu gente. Recuerda que los seres queridos son los que siempre van a estar a tu lado pase lo que pase.

Géminis

05/21 – 06/20

No soportarás la rutina, porque eres una persona a la que le gustan los cambios constantes en todo lo que hagas. Estarás en la búsqueda de personas para conversar y compartir tus ideas. También aumenta el amor por tus hermanos, si los tienes.

Cáncer

6/21 – 7/20

Te llegó la hora de entregarte al disfrute y a lo que realmente te genere un placer indefinido. Crearás una atmósfera en tu casa donde disfrutarás con sensualidad del buen comer y el beber, tanto como de una sesión de masajes. Serás leal y tierno con tus relaciones.

Leo

07/21 – 08/21

Tu desafío será conquistar desde tu habilidad seductora, provocando sentimientos y deseos a tu paso, por donde quieras que vayas. Vivirás situaciones amorosas llenas de fuego pasional, pero cuídate y no descontroles.

Virgo

08/22 – 09/22

Ahora ocultarás tus amores, porque jugarás a dos puntas, pero ten cuidado con ello. Te será fácil caer en fantasías que nublarán tu visión de la realidad. Ojo con tus castillos de ilusiones y no presiones al destino.

Libra

09/23 – 10/22

Hoy será un buen día para aflojar un poco las tensiones y olvidarte de aquello que te ha estado afectando últimamente. La música se convertirá en un recurso indispensable para sanar viejas heridas y dejar salir aquello que ha estado atado a tu corazón.

Escorpión

10/23 – 11/22

Tienes que prestar mucha atención a tus responsabilidades en el trabajo. Ya sea que estés laborando desde casa o te toque ir al lugar, tendrás que asumir una actitud más reservada con tus compañeros y en lo posible crear mejor vínculos de confianza.

Sagitario

11/23 – 12/20

Hallarás en tu casa algunas cosas que creías perdidas y entonces se despertarán en ti sentimientos de nostalgia y melancolía que te pondrán a pensar en el pasado. Sigue adelante y aprende a cerrar la puerta de los ciclos que ya acabaron.

Capricornio

12/21 – 01/19

Tus emociones están un poco alborotadas. Cuídate de los celos hacia tu amorcito. Si te muestras tan exigente y controlador, solo lograrás establecer una relación asfixiante, y así no llegará a buen puerto. Te lo aseguro.

Acuario

01/20 – 02/18

Te caracterizarás por la cortesía y tus deseos de complacer a todos con tal de evitar una discusión o una discordia con tu pareja. Necesitarás un entorno bello y delicado, todo lo vulgar te causará fastidio. Armonízate, tú sabes.

Piscis

02/19 – 03/20

Ahora darás muestras de fidelidad a tus seres queridos y disfrutarás de sentirte valorado como alguien indispensable. Eres una persona amable y solidaria, que siente satisfacción ayudando a los otros y dando consejos.

