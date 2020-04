Vende mascarillas con estampado de pene, recauda más de $50,000 y lo donará a la caridad

Una mujer de Salt Lake City, Utah, llamada Mindy Vincent decidió invertir su tiempo durante esta cuarentena para crear sus propias mascarillas y así intentar iniciar un nuevo negocio por internet.

Lo curioso es que Mindy realizó sus mascarillas con estampados de pene, con la finalidad de que la gente con la que se topara le causara cierto shock y así, probablemente evitarían acercarse a ella más de la cuenta.

Behold! My masks have arrived! I wore this to Walmart and petco today. When someone tells me my mask has penises on it, I will kindly let them know this is how I determine they are too close, kindly back the fuck up. 😁 @mikehairup @EstesStacy @stantheman1983 pic.twitter.com/60OPbJE7pE

— Mindy Vincent (@MindyVi90992223) April 10, 2020