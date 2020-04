Exigen cambios inmediatos en las cárceles del condado de Los Ángeles

Organizaciones advierten al Sheriff y a los Supervisores que si no toman medidas para evitar la expansión del COVID-19, no tendrán otra que llevarlos a la corte.

Una coalición de bufetes de abogados y organizaciones no lucrativas que representan a un indefinido número de presos en el condado de Los Ángeles, advirtieron a las autoridades que es necesario tomar medidas inmediatamente para evitar la expansión del contagio del coronavirus dentro de las instituciones carcelarias.

En una carta fechada el 16 de abril y entregada digitalmente a Alex Villanueva, jefe del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD); a los supervisores del mismo condado: Hilda Solís, Ridley-Thomas, Sheila Kuehl, Janice Hahn y Kathryn Barger, las organizaciones solicitaron aplicar medidas que minimicen, en forma inmediata, el riesgo de los reos, inclusive dejar en libertad a un determinado número de personas, de lo contrario, ellos demandarán a las autoridades en una corte federal.

“Estamos escribiendo para decirles que entablaremos una demanda en la corte federal, a menos que el departamento del Sheriff indiqué que, está dispuesto a tomar medidas inmediatas…, para minimizar el contagio del COVID-19 sin la necesidad de una lucha legal”, expresaron los firmantes en la misiva.

Entre las organizaciones que firmaron la carta se encuentran: ACLU of Southern California; Hadsell Stormer Renick & Dai; Kaye, McLane, Bednarski, & Litt; American Civil Liberties Union; Civil Rights Corps; Youth Justice Coalition and Dignity & Power Now.

El carácter de urgente del documento, explicaron, fue debido a que cada día que pasa sin la aplicación de medidas que protejan la salud de las personas en las cárceles, se corre un alto riesgo de ser contagiado y en muchas ocasiones hasta a perder su vida, y todo por una política de fracaso que hasta el momento se ha aplicado.

En la carta se delinean también los esfuerzos que se han hecho sugiriendo guías de seguridad a seguir por el Sheriff desde el 12 de marzo hasta principios del mes de abril; por lo menos en tres ocasiones, las organizaciones han hecho un llamado tanto a la dirección del Departamento del Sheriff como del mismo condado y el Departamento de Salud, pero hasta el momento, aunque se han adoptado algunas medidas estas no han sido suficientes para evitar el continuo contagio no solo de los reos, pero del mismo personal de las instituciones.

Uno de estos esfuerzos previos fue la carta que enviada el 3 de abril dirigida a Bárbara Ferrer, directora del Departamento de Salud del condado de Los Ángeles (DPH), donde se le solicita que provea las guías suficientes y necesarias de salud y prevención de contagio en las cárceles al liderazgo del sheriff basado en su criterio del riesgo que corren los reos dentro de las cárceles.

No obstante, la guía sugerida por el DPH al LASD para que cumpla con los requisitos del Centro del Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) sin estar limitada a ella, tanto en los parámetros de limpieza, distanciamiento, seguridad y hasta prioridad en la libertad de los presos que representan mayor vulnerabilidad ante el virus, pero hasta el momento, se indica, no se han aplicado en su totalidad.

Subrayan que uno de los pasos adoptado por el Sheriff, fue el de poner en libertad a un 20% de la población carcelaria; sin embargo, éste ha resultado insuficiente para mantener el distanciamiento que se pide como medida de seguridad para evitar el contagio del COVID-19.

En resumen, a pesar de los pasos dados por parte del Departamento del Sheriff, lo señalan de haber fallado, hasta el momento, en proteger a las personas que permanecen bajo su custodia lo que viola los derechos establecidos bajo las Enmiendas Octava y Catorceava de la Declaración de Derechos en la Constitución.

Es por eso que las organizaciones, en un tono enérgico, lanzaron una última guía de 14 pasos a seguir para asegurar la salud de los prisioneros, pero de no ser contestada por las autoridades del condado a más tardar el 22 de abril, o sea, el miércoles, dijeron que no lo pensarían dos veces en llevar esta demanda al plano legal.

Entre los principales puntos que se establecen en la guía sugerida es el mantener una comunicación clara sobre el virus a todos los reos, incluyendo a los de bajo nivel literario y las personas que no hablan inglés; realizar la prueba a todo el personal y reos nuevos que van llegando al sistema carcelario; realizar exámenes del COVID-19 a todos los detenidos que presenten síntomas de la enfermedad; establecer el distanciamiento social y proveer todo el equipo de protección al personal de las instituciones, entre otros puntos.

De no recibir respuesta, las organizaciones dijeron que procederían a demandar al Departamento del Sheriff.

De acuerdo al sitio de internet del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR), hasta el 18 de abril, 115 personas encarceladas habían dado positivo de las pruebas de COVID-19, de los cuales 50 eran de las cárceles en el condado de LA y 59 eran del California Institution for Men (CIM), en el condado de San Bernardino.

Además, 88 trabajadores del personal en las cárceles también habían dado positivo de los cuales, 22 eran de CIM y 14 de las cárceles del condado de LA.

Información de ACLU.org, el sistema carcelario del condado de Los Ángeles cuenta con 22,000 prisioneros en promedio y es uno de los sistemas más grandes en el mundo.

En su página de internet de lasd.org, el sheriff había publicado que hasta el 17 de abril ya tenían a 350 de los empleados en cuarentena, mientras que 38 habían dado positivo al coronavirus.

Respecto a la población carcelaria, 1401 prisioneros se encontraban en cuarentena, 15 habían dado positivo al virus y 53 se encontraban aislados.

Esta historia tendrá seguimiento, mientras se espera la respuesta del condado y del Sheriff de Los Ángeles.