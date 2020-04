Pronostican temperaturas mayores a 90 °F en Los Ángeles para el fin de semana

El Servicio Nacional del Clima (NWS) de Los Ángeles pronosticó altas temperaturas en el condado desde el jueves hasta el domingo de esta semana.

A pesar del clima veraniego que pudiera alcanzar temperaturas mayores a los 90 °F durante el fin de semana, las playas y los parques del condado permanecen cerrados por la orden “Más seguros en casa”.

With high pressure and offshore flow building in this week, we're expecting a taste of summer with a heat wave Thu-Sun. The hottest temperatures are expected Fri/Sat ranging from the mid 80s to mid 90s! Make sure to stay hydrated and limit outdoor activities. #SoCal #CAwx #LAheat pic.twitter.com/3pwZa1ZWhw

Según NWS, el Downtown de Los Ángeles no ha alcanzado o superado los 90 °F desde el pasado 18 de noviembre, “pero vamos hacia un fin de semana veraniego. DTLA puede alcanzar 93 °F el viernes y 92 °F el sábado”, afirman.

The last time Downtown LA reached 90 degrees or higher was on November 18th. It's been a nice, cool winter/early spring, but we're going to take a trip into summer this week. DTLA is forecast to reach 93 on Friday and 92 on Saturday! Stay cool and hydrated! #SoCal #CAwx #LAheat

