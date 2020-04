Los signos del zodiaco que son adictos a la tarjeta de crédito y más dinero gastan

Las personas que no saben controlar sus gastos tienen rasgos astrológicos en común

¿Eres de los que no pueden controlar sus gastos y a menudo saturan su tarjeta de crédito? Hay personas que no suelen llevar un control de sus finanzas personales y no establecen un presupuesto límite al momento de ir de compras. El problema explota cuando se percatan que sus gastos superan a sus ingresos.

La explicación a este comportamiento podría estar en su fecha de nacimiento, ya que la astrología nos revela los signos que comparten los rasgos de personalidad que los hacen más propensos a gastar más de la cuenta.

Aries

Suelen confundir las necesidades con los deseos, obedecen sus impulsos y compran lo que les gusta. Son capaces de adquirir un mismo modelo de zapatos en diferentes tonos y colores, la ventaja es que sabe que rebasó el límite cuando ve el estado de cuenta y esperará para volver a repetir ese comportamiento.

Géminis

Saben planificar muy bien su presupuesto porque tienen la conciencia para equilibrar ingresos y gastos. El problema de Géminis es cuando realizan la primera compra compulsiva y se salen del presupuesto; suelen obedecer sus emociones y pasan la tarjeta de crédito son remordimientos.

Libra

Es un signo que destaca por su equilibrio, pero no lo demuestran en el centro comercial porque se dejan llevar por sus impulsos. A menudo se salen de su límite financiero generándoles confusión al no recordar en qué cosas o actividades gastaron más de lo debido. Una solución podría ser destinar un monto mensual para satisfacer caprichos.

Sagitario

Les cuesta ser realistas y cuando se trata de hacer un presupuesto familiar, son tan optimistas que no pueden hacer que concuerde con lo que tienen. Sienten la necesidad de ahorrar, pero regularmente se marcan metas que son casi imposibles de cumplir y desisten de ese hábito. Ver sus finanzas con ojo crítico les permitirá establecer límites reales.

Piscis

Es un signo amable y generoso, actitudes que siempre lo llevan a gastar de más y superar el presupuesto al grado de no saber qué tanto rebasaron el límite. Son del tipo de personas que no dudan en ayudar económicamente a quien se lo solicite a pesar de que sus finanzas se puedan ver severamente afectadas. Para evitar rebasar sus gastos, deben aprender a pensar con la cabeza y no con el corazón.

