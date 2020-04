El increíble penthouse de Eugenie Bouchard con cuatro piscinas 

La tenista Eugenie Bouchard actualmente está aislada en un penthouse ubicado en South Beach, el cual tiene un valor de $3.7 millones de dólares.

Bouchard compró su apartamento en un condominio de Miami junto a la playa. Con alrededor de 1,815 pies cuadrados, cuenta con dos dormitorios, dos baños y tiene más de 400 pies cuadrados de espacio al aire libre, además de cuatro piscinas.

Además de eso, las ventanas ofrecen una vista increíble del horizonte y la playa de Miami.

Inside Eugenie Bouchard’s £3m penthouse apartment in Miami with four pools and amazing beach views 😎 🤽‍♀️ #thelist #inquarantine https://t.co/TWouFiOrpT

— Sporting Excitement (@SportingExcite) April 24, 2020