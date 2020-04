Gennady Golovkin mantiene su postura de no pelear con Canelo tras la pandemia, desea peleas de preparación

Todo parece indicar que la trilogía entre Canelo y Gennady Golovkin no llegará pronto, pues de acuerdo con algunos reportes, el pugilista kazajo no quiere pelear con el mexicano cuando la pandemia pase, ya que se había hablado de un choque en septiembre.

Recientemente, “GGG” habló con John Skipper, CEO de DAZN, para hacerle saber que antes de medirse con el tapatío, es su deseo hacer peleas de preparación y enfrentar a Kamil Szeremeta, quien es el retador obligatorio al título de la FIB de peso medio que tiene Golovkin.

🙅‍♂️ Gennady Golovkin's representatives have reportedly told DAZN's John Skipper that GGG still intends to fight his mandatory Kamil Szeremeta when boxing returns, rather than jumping straight to Canelo. It's claimed Canelo's happy to do GGG next. [According to @BoxingScene]

— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 24, 2020