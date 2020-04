Sigue el pleito: Miguel Herrera volvió a explotar contra Christian Martinoli

El técnico del América reiteró que el comentarista insultó a su familia

Las diferencias personales entre Miguel Herrera y Christian Martinoli han resurgido. Ya pasaron casi cinco años de que el técnico de América y su hija tuvieron un altercado que llegó hasta los golpes con el comentarista de TV Azteca en el aeropuerto de Filadelfia, mismo que le costó el puesto al ‘Piojo’como entrenador del Tri.

En época de cuarentena, Martinoli ha dado algunas entrevistas a sus compañeros de profesión y volvió a hablar del tema asegurando que Herrera lo amenazó de muerte y que incluso tuvo que ir al psiquiatra por aquel episodio, declaraciones a las que ya reaccionó el ‘Piojo’.

El técnico azulcrema platicó a través de Instagram con Félix Fernández y muy molesto, con palabras altisonantes, reiteró que Martinoli insultó a su familia

“Otra vez volvió a sacar el tema y dijo que por lo qué pasó tuvo que ir al psicólogo, que no diga mamadas, él empezó el pedo por atacar a mi familia. Yo miles de veces intenté decirle con Luis (García) que le bajara y que dejara de atacar a mi familia, que a mi me podía criticar lo que quisiera por ser figura pública, pero que dejara de chingar a mi familia porque eso no se lo voy a permitir”, externó el ‘Piojo’.

Christian Martinoli denuncia una agresión de Miguel Herrera; Univisión difunde este video https://t.co/Bh19sTm0Xr #PrimeroNoticias — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 28, 2015

Herrera reconoció que reaccionó mal al enfrentarlo en Filadelfia, ya que era el técnico de la Selección Mexicana y debió comportarse diferente.

“Desafortunadamente mi cabeza explotó mal por lo que representaba, por donde estaba sentado en la silla que yo dirigía, pero ¿cuántos años ya pasó de eso? y este cabrón acaba de abrir el tema cuando yo siempre he reconocido que la dupla que han armado estos dos cabrones para narrar los partidos es buena (García y Martinoli)”, mencionó.

El ‘Piojo’ agregó que intentó arreglar el problema con el comentarista, sin embargo, Martinoli no accedió, por ello, no quiere volver a tener contacto con él.

“Hoy este pendejo vuelve a sacar el tema y a él no le daría la mano si se me acercara porque quedé muy adolorido de una circunstancia que traté que se arreglara y ese güey no quiso”, comentó Miguel Herrera.