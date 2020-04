El Draft 2020 de la NFL impone récords de apuestas y audiencia a consecuencia del coronavirus

Además de que el Draft 2020 de la NFL representó la primera ocasión en la historia en que la tradicional ceremonia de los principales talentos colegiales de fútbol americano reclutados por los equipos profesionales se realiza vía virtual, también dejó récords históricos en cuanto apuestas y audiencias televisivas debido en buena medida a las medidas de confinamiento y distanciamiento social derivadas de la pandemia del COVID-19.

“El Draft de la NFL resultó mejor que un típico partido de fútbol de los lunes por la noche”, dijo Patrick Eichner de la casa de apuestas PointsBet para el portal especializado en apuestas Action Network. “Fue algo más parecido a un partido de postemporada”, agregó.

Si bien había una alta expectativa respecto a lo que pudiera suceder la noche del jueves por la ausencia de deportes debido a la crisis del coronavirus, los resultados superaron lo esperado convirtiéndose en el Draft con más apuestas registradas de la historia.

Por su parte, en cuanto a las audiencias, el Draft 2020 de la NFL también arrojó cifras inéditas, con un promedio de 15.6 millones de televidentes en los Estados Unidos, lo que representa un incremento del 37% respecto a la edición del año pasado y del 26% sobre el reclutamiento de 2014, que tuvo una audiencia de 12.4 millones.

