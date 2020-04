El condado de Miami-Dade abrirá parques, marinas y campos de golf

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció la reapertura de algunos espacios públicos porque, según dijo, varios expertos de salud le aconsejaron hacerlo porque no se corría ningún peligro.

De ese modo, marinas, parques y campos de golf podrán reabrirse de nuevo en esta zona del sur de la Florida a partir del miércoles desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche.

Te puede interesar: Un concesionario de Miami desinfecta autos gratis para combatir al coronavirus

LIVE: Miami-Dade Mayor Carlos Gimenez is giving an update on the reopening of parks in the county. https://t.co/D2dxXbhU3h

Sin embargo, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo que su ciudad no está preparada para ello y prefiere esperar un tiempo más, cuando los funcionarios de salud del estado le den luz verde para hacerlo.

“No estamos ciertos que hemos llegado a la fase en la que podemos abrir esas actividades al públicos, y vamos a estar consultando con el Estado para tomar esa determinación”, dijo Suárez durante una conferencia de prensa telemática.

Te puede interesar: Miami registra las temperaturas más altas de su historia: ¿Será bueno para acabar con el coronavirus?

.@MiamiDadeCounty will reopen parks, boating and waterways, and golf courses starting Wednesday with new rules and strict regulations amid the coronavirus outbreak. Here is what you need to know. @peterdoenchcbs4https://t.co/0co2j3zAqs

— CBS4 Miami (@CBSMiami) April 27, 2020