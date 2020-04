Horóscopo de El Niño Prodigio 30 de abril de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

Aries

03/21 – 04/19

Lo que sientes hoy no estará en armonía con lo que piensas y por eso te sentirás confundido en varias ocasiones. Siento que tu frustración estará relacionada con una persona que no has podido conquistar o con una relación que no está pasando por su mejor momento.

Tauro

04/20 – 05/20

Los astros te aportarán mucha claridad para que veas desde otro ángulo algunos aspectos de tus relaciones cotidianas. También tendrás que meditar una decisión importante relacionada con divorcios o el deseo que tienes de renunciar de tu lugar de trabajo.

Géminis

05/21 – 06/20

Hoy te mostrarás como eres y no vas a guardarte ninguna de tus cualidades. Esto te va a permitir generar mayor empatía, incluso, con las personas a las que no puedes ver y con las que no puedes encontrarte. Tu faceta más natural y espontánea les encantará.

Cáncer

6/21 – 7/20

Ha sido una semana muy agitada así que desde hoy te dedicarás a pensar qué es lo que harás durante el fin de semana. Son escasos los planes que puedes hacer desde casa, pero te las ingeniarás para poder despejar tu mente y salirte de la rutina.

Leo

07/21 – 08/21

Últimamente estás disfrutando de las conversaciones que mantienes con tus amigos y ahora podrás presentar tus puntos de vista sin esfuerzo y con convicción, sin exagerar. Si tienes un diálogo pendiente, tratarás de aclarar las cosas el día de hoy.

Virgo

08/22 – 09/22

Hoy no lucharás contra las cosas que sabes que están fuera de tu control. Si en cambio pones en práctica tu paciencia, entonces sucederán algunas cosas inesperadas, pero positivas. Las dificultades que se presenten no te atormentarán.

Libra

09/23 – 10/22

Hoy disfrutarás de las ventajas de estar iluminado por las estrellas. Tu personalidad transmitirá mucha armonía, algo que los demás encontrarán beneficioso y que sirve para hacer de ti alguien más popular entre todos.

Escorpión

10/23 – 11/22

Hoy estarás muy tentado a salir de tu casa y encontrarte con esa persona que tanto te gusta. Pero piensa bien las cosas antes de tomar una decisión llena de impulso. Ya llegará el momento en que podrás tener la libertad para verte quien tanto te gusta.

Sagitario

11/23 – 12/20

Tendrás una polémica con tus amigos, pero antes de que te preocupes demasiado por esto, debes tener en cuenta la magnitud de las diferencias. No dejes que un pequeño altercado no ponga en peligro una sólida amistad.

Capricornio

12/21 – 01/19

Toda la tensión que has estado cargando comenzará a disminuir. Esto te permitirá disfrutar de esa paz y tranquilidad que hace tiempo estás buscando. Disfruta de este tiempo y aprovecha para aclarar un poco tu mente y espíritu.

Acuario

01/20 – 02/18

Deberías aprovechar cada oportunidad que te brinda el universo para intercambiar ideas con otras personas, que bien podrían ayudarte a desarrollar las tuyas. Nunca se sabe de qué forma y cuándo puede cambiar tu vida.

Piscis

02/19 – 03/20

Ahora las cosas parecen funcionar solas y cada asunto se resolverá con éxito prácticamente sin esfuerzo. Emplea esta facilidad de sentirte cómodo y haz todas aquellas cosas que siempre has querido hacer. No lo dejes pasar.

