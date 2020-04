Pierde 97 libras solamente bailando en casa y su transformación es impactante

La chica de 20 años siempre ha luchado contra la báscula; nunca le gustó hacer ejercicio y no sabía cómo podía perder peso hasta que descubrió esta opción que le ha dado grandísimos resultados

Quizá sea de las personas que odies ir al gimnasio pues eso de hacer largas rutinas con pesas y otros aparatos simplemente no es para ti, pero probablemente lo haces porque quieres estar saludable, en forma o para perder esas libras de más.

Ahora por el tema del coronavirus no puedes acudir a estos sitios y tampoco hacer ejercicio al aire libre es una buena opción, por lo que hay que buscar otras alternativas para hacer ejercicio, como algunos tutoriales en YouTube o en redes sociales para ponerte en forma dentro de casa y usando cosas simples y que tengas a la mano.

Perder peso pareciera una labor titánica en estos días, y más cuando pasamos todo el día en casa, con muchas tentaciones en la despensa o en el refrigerador; sin embargo, en seguida te contaremos el caso de una chica que perdió 97 libras (44 kilos) comiendo sanamente y bailando todos los días en su casa.

Según la historia publicada por The Sun, Trinity Wills, una joven británica de 20 años, logró deshacerse de todo ese peso y pasó de ser una talla 50 a una 38 haciendo algo divertido y que le gusta: bailar.

Su baile de graduación detonó su transformación

Trinity siempre odió hacer ejercicio y no se sentía cómoda yendo al gimnasio, pero sabía que tenía que hacer algo pues pesaba 240 libras (109 kilos).

Su lucha contra la báscula inició desde que era niña, pues ella recuerda que subía unas 13 libras (6 kilos) cada año, por lo que en la escuela era blanco de críticas y burlas. Además, comenzó a tener problemas en las rodillas, por lo que hacer actividad física se volvió un suplicio y prácticamente le era imposible hacerlo, incluso caminar era una tarea difícil de realizar.

A esto habría que agregarle que comía muchos dulces y pasteles.

Pero en junio de 2016, algo despertó en esta adolescente. Trinity acudió a su baile de graduación, un día que para muchos jóvenes es algo inolvidable pero que para ella se convirtió en una verdadera pesadilla.

“Mi baile de graduación estaba destinado a ser un día especial y memorable, pero no podría haberme sentido peor. Todas las chicas quieren sentirse increíbles en su día de graduación, pero me sentí repugnante e incómoda. Lloré antes de llegar. Me sentí fuera de lugar. Quería hacerme fotos con mis amigos, pero odiaba cada una de esas fotos. Ese día sentí tanta pena por mí misma que me di cuenta de que ya no quería sentirme así más”, recuerda la joven.

Así que desde ese día, se propuso hacer algo para bajar de peso. Como lo único que le gustaba hacer era bailar, entonces decidió ponerse sus rutinas de baile, con sus canciones favoritas, las cuales practica a diario, y así logró perder todo ese peso.

“Me ponía canciones optimistas de Beyonce y Bruno Mars, inventando mis propias pequeñas rutinas. Nunca había sentido esa sensación de libertad. No podía creer lo rápido que el peso comenzó a bajar. Había estado allí toda mi vida y en cuestión de meses, estaba desapareciendo”,indicó la joven.