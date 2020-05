Aplausos y porras a trabajadores por su labor en medio del coronavirus

Ante la imposibilidad de desfilar y manifestarse en las calles debido a la crisis de salud generada por el coronavirus, este Primero de Mayo, día mundial de celebración del trabajo, los angelinos agradecieron con aplausos y porras a los trabajadores que no han parado de laborar, aún a riesgo de su propia vida, mientras la mayoría de la gente permanece en sus casas.

Pero también exigieron que a los trabajadores esenciales indocumentados, se les incluya en los beneficios del desempleo y en los estímulos económicos.

La Coalición Primero de Mayo, encabezada por decenas de organizaciones como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) lanzó una campaña de apreciación y solidaridad para trabajadores de hospitales, supermercados, campos agrícolas, almacenes y restaurantes que fueron dejados fuera del paquete de rescate económico aprobado por el Congreso a finales de marzo.

El tema de este Día del Trabajo fue “todos somos trabajadores esenciales”.

“Ahora que confrontamos esta pandemia, debemos aplaudir y proteger a todos y todas los trabajadores esenciales sin importar que tengan papeles o no”, dijo Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Afirmó que no es suficiente darles las gracias a los que con su valentía, brazos, y arduo trabajo sacan adelante a esta gran nación.

“Debemos asegurar su futuro con protecciones y legislación, porque ellos son el pilar de nuestro bienestar. En este Primero de Mayo, nos comprometemos a respetarlos y a seguir luchando por sus derechos porque es lo correcto y necesario”.

La campaña de la Coalición Primero de Mayo para honrar a los trabajadores, promovió que en punto de las seis de la tarde del Día del Trabajo, los angelinos salieran a sus ventanas y balcones a aplaudirles durante dos minutos y 20 segundos.

Además invitaron a gente reconocida de la comunidad para que publicara videos de agradecimiento en sus redes sociales con las etiquetas: #DiaDelTrabajador y #PorraDeTrabajadores.

Immigrants are part of critical support industries during the COVID-19 emergency,including grocery and supermarket workers (16.7 percent) and food deliveryworkers (18.2 percent). They are also the people who work in our farm fields and package our vegetables. #ClapForWorkers pic.twitter.com/O7mvew5yKl

— Victor Narro (@NarroVictor) May 1, 2020