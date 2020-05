Se busca mexicano: El West Ham ahora iría por Héctor Herrera

Luego del buen paso de “Chicharito” en el club, los Hammers quieren reforzarse con “Chucky” Lozano o Héctor Herrera

Todo parece indicar que el West Ham United, club donde hasta el año pasado militó Javier “Chicharito” Hernández, quiere seguir la tradición de contar con un refuerzo mexicano, ya que en días recientes se habló de su interés por el “Chucky” Lozano y ahora se habla de que Héctor Herrera es quien podría terminar en el equipo.

El West Ham de la Premier League estaría interesado en fichar a Héctor Herrera, según medios ingleses. pic.twitter.com/vi53niSJrf — Mundo Liga MX (@MundoLigaMX) May 1, 2020

El diario inglés The Independent publicó que el jugador mexicano del Atlético de Madrid está siendo monitoreado por algunos equipos de la Premier League, siendo los Hammers quienes más se han interesado en sus servicios.

Y la idea no suena descabellada, ya que el seleccionado mexicano no es una pieza clave en el esquema del “Cholo” Simeone, por lo que no ha tenido la actividad que él quisiera, apareciendo en sólo 19 encuentros de la temporada y la mayor parte de las ocasiones entrando de cambio.

El West Ham United ha puesto sus ojos en el #Atletico de Madrid para reforzar su centro del campo ya que uno de los futbolistas que más gustan a David Moyes es Héctor #Herrera.@Farolillo_ATM @FarolilloTeam pic.twitter.com/4trWn0ZPMu — Farolillo Mercato (@FarolilloMerca) May 1, 2020

De acuerdo al mismo medio, la directiva de los Hammers y su DT, David Moyes, están convencidos de que Herrera sería un excelente refuerzo para el próximo torneo y tienen la esperanza de que la crisis financiera que dejó la pandemia del coronavirus en España les permita adquirir al jugador a un precio razonable.