VIDEO: Sicarios muestran apoyo al CJNG y presumen haber matado a rival

Los narcos se autodenominan como Gente del Chaparro y lanzan advertencia contra La Familia Michoacana

En redes sociales circula un video en el que sujetos fuertemente armados identificados como Gente del Chaparro y ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mandan un mensaje al Cártel de La Familia Michoacana (LFM) en la zona conocida como Tierra Caliente ubicada en los estados de Michoacán, Guerrero y el Estado de México, al sur de México.

En las escenas de 44 segundos de duración, unos 15 hombres fuertemente armados con el rostro cubierto y ropa táctica se adjudican el asesinato de un sujeto a quien identifican como el Chacal y sin decir su nombre muestran su apoyo al Cártel Jalisco Nueva Generación pues mencionan al cuatro letras, como también se le conoce a dicho a dicho grupo criminal en referencia a sus siglas: CJNG.

“Venimos a apoyar a las cuatro letras al señor Flores, estamos reunidos aquí todos nosotros apoyando a las cuatro letras aquí en La Palmita, y ya les maté al put* Chacal yo no sé si se hayan dado cuenta, ese hijo de v*rga yo me lo ch*ngué a ese hijo de put* y aquí estamos en La Palmita y de aquí no nos vamos a ir, aquí les vamos a dar en su put* madre. A usted también Lalo Mantecas, hijo de su put* madre, le vamos a reventar toda su put* madre, así que necesito que salgan de La Palmita o los vamos a ch*ngar a todos a la v*rga. Aquí pura Gente del Chaparro, y estamos para él y para las cuatro letras“, dice uno de los sujetos que habla en nombre de los demás.

En los últimos días la rivalidad del Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de La Familia Michoacana ha ido en aumento con un intercambio de mensajes y asesinatos en la Tierra Caliente.

