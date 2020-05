Decomisan una moto con remolque y marihuana que flotaba en el río Bravo

Varios bultos de marihuana que eran transportados en un remolque jalado por un motocicleta quedaron flotando en las aguas del río Bravo/río Grande cuando los traficantes a cargo de su cruce fueron descubiertos por agentes de la Patrulla Fronteriza.

El incidente se registró la noche del 27 de abril en un sector de la frontera de Texas por donde fueron detectados unos hombres que nadaban para cruzar de México a Estados Unidos.

Los agentes fronterizos se habían apostado a la orilla del río para arrestarlos, sin embargo los traficantes se dieron cuenta que del otro lado ya los estaban esperando por lo que tuvieron que ejercitar sus mejores brazadas para regresar de inmediato a México.

Tanto la moto, como el remolque y el cargamento de droga quedaron a flote, pero los agentes lograron jalar cada uno de los objetos antes de que se hundieran o se los llevara la corriente.

La Patrulla Fronteriza decomisó la moto, el remolque y los paquetes de droga que arrojaron un peso total 282 libras o 128 kilos, cantidad que las autoridades estimaron tendría un precio en el mercado negro de casi $226,000 dólares.

Border Patrol agents assigned to the Rio Grande City station had a not so typical encounter involving a motorcycle, a small utility trailer and marijuana bundles weighing 282lbs floating across the Rio Grande on April 27.

— CBP (@CBP) May 2, 2020