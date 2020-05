Calderón acusa a AMLO de desviar información al revivir acusaciones de narco en su contra

El expresidente de México, Felipe Calderón, acusó que los aliados y gente que simpatiza con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual mandatario mexicano, le dan vuelo a información falsa sobre su sexenio, para desviar la atención del caso de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien es acusado de corrupción por verse favorecido con contratos en esta administración

Esto luego del revuelo que causaron las declaraciones de la exembajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, sobre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente está encerrado en una cárcel de Nueva York, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico en específico con el Cártel de Sinaloa (CDS) y Joaquín “el Chapo” Guzmán”; sin embargo, ella aclaró en un tuit, que nunca dijo que era información confirmada y solo había rumores.

Por su parte, en entrevista para la cadena de radio Radiofórmula, Calderón destacó que Jacobson aclaró que nunca vio información corroborada de que el exsecretario de Seguridad Pública durante su administración, estuvo involucrado con el narcotráfico.

Let’s be clear about what I said—and have always said about former secretary Garcia Luna: 1. I never saw any CORROBORATED information of involvement in drug trafficking; 2. In an environment of many rumors, one is always cautious about working with officials;

