Fotos: no hay restricción que aleje a los californianos de las playas

El condado de Orange County al sur de California ha estado en medio de la polémica con respecto al cumplimiento del cierre de las playas.

Luego de reportar una gran oleada de visitantes en el primer fin de semana del año con altas temperaturas el gobernador Gavin Newsom anunció el cierre de todas las playas del estado.

Al referirse al hecho, dijo que lo ocurrido en los condados de Orange y Ventura ese fin de semana eran ejemplos de lo que “no se debía hacer”.

Pero en Huntington Beach la gente parece ignorar la orden del gobernador, de hecho, los residentes de la ciudad de han estado protestando pidiendo la reapertura del estado y al llegar un nuevo fin de semana, se fueron otra vez a las playas.

La Policía de Huntington Beach abordó a los visitantes para darles una advertencia pero no se tomaron medidas mayores como multas o arrestos.

Así lucía la playa el pasado sábado:

Las autoridades buscan cumplir con la orden y esta mañana fue visto un helicoptero sobrevolando la costa y emitiendo mensajes de alerta desde el aire.

Huntington Beach, CA resembles something out of 1984 as helicopters patrol the skies and blare warnings through loudspeakers to stop citizens from using the beach.pic.twitter.com/b0yLb0GvkB

— Cliff Maloney (@LibertyCliff) May 4, 2020